محدّث مباشر – ليفربول (0) - (0) كريستال بالاس.. ويونايتد (0) - (0) برايتون
السبت، 19 يناير 2019 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي.
ليفربول يواجه كريستال بالاس مع مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح كأساسي.
مانشستر يونايتد يواجه برايتون، بينما يلعب ساوثامبتون أمام إيفرتون.
وفيما يلي تغطية حية ومباشرة لمباريات الخامسة مساءً للجولة الـ 23.
** ليفربول (0) – (0) بالاس .. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة
** يونايتد (0) – (0) برايتون.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة
** بورنموث (0) – (0) وست هام.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة
** نيوكاسل (0) – (0) كارديف سيتي.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة
** ساوثامبتون (0) – (0) إيفرتون.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة
** واتفورد (0) – (0) بيرنلي.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة