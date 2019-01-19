بالفيديو – مناوشات بين صلاح وساخو بعد سقوط نجم ليفربول داخل منطقة جزاء بالاس

اندلعت مناوشات بين محمد صلاح نجم ليفربول، ومامادو ساخو مدافع كريستال بالاس، بعد سقوط الأخير في منطقة جزاء كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة التي يتأخر فيها ليفربول بهدف من أندروس تاونسيند، سقط صلاح بعد اشتراك مع ساخو.

وبعد ذلك، اندلعت مناوشات بين الثنائي بعد اتهام ساخو لـ صلاح بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء.

وانتهى الأمر بعد نقاش بين الحكم جوناثان موس وصلاح.

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