بالفيديو – مناوشات بين صلاح وساخو بعد سقوط نجم ليفربول داخل منطقة جزاء بالاس

السبت، 19 يناير 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

اندلعت مناوشات بين محمد صلاح نجم ليفربول، ومامادو ساخو مدافع كريستال بالاس، بعد سقوط الأخير في منطقة جزاء كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة التي يتأخر فيها ليفربول بهدف من أندروس تاونسيند، سقط صلاح بعد اشتراك مع ساخو.

وبعد ذلك، اندلعت مناوشات بين الثنائي بعد اتهام ساخو لـ صلاح بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء.

أخبار متعلقة

مدافع بالاس: حان وقتي لإيقاف صلاح جزيرة مطروح عن مصير "شبيه صلاح": وقع لـ المصري وعرضهم مرفوض.. يقترب من فريق آخر مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

وانتهى الأمر بعد نقاش بين الحكم جوناثان موس وصلاح.

طالع أيضا

مباشر: ريال مدريد يواجه إشبيلية في الدوري

مباشر: ليفربول يتحدى كريستال بالاس

الحكم يحتسب ثم يلغي هدفا سجله لاعب المقاولون بيده

خسائر فادحة للإسماعيلي في حال الاستبعاد من دوري الأبطال

ماذا يفعل الأهلي بعد حصده 4 نقاط في بداية دور المجموعات

لماذا نيدفيد لاعب مهم بالنسبة للاسارتي

ليفربول كريستال بالاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث 4 دقيقة | مصر
النقاز: مشاكلي العائلية انتهت.. ومواجهة بيراميدز مهمة لأنها أمام المنافس المباشر 7 دقيقة | إفريقيا
سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات 29 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل 31 دقيقة | أوروبا
كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 31 دقيقة | المحترفون
كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق 31 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك