وكيلة إيكاردي تتراجع: سيجدد عقده مع إنتر

الجمعة، 18 يناير 2019 - 22:25

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر

تراجعت واندا نارا وكيلة ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان عن تصريحاتها السابقة، وأشارت إلى اقتراب تجديد عقده مع ناديه.

ماورو إيكاردي

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقالت واندا في تصريحات لمحطة "كانل 5" الإيطالية: "سنجدد التعاقد، سنحظى بعقد جديد، لا تقلقوا".

مضيفة: "ليس هناك مشكلة، فـ إنتر يرغب في الإبقاء على إكياردي بالطبع".

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يأتي ذلك بعد تصريحات نارية أطلقتها واندا نارا في وقتٍ سابق، ذكرت خلالها أن تجديد موكلها مع إنتر أمر مستبعد، وأنه تلقى عروضا إنجليزية وإسبانية. (طالع التفاصيل)

عقد إيكاردي يشمل شرطا جزائيا يبلغ 110 ملايين يورو يمكن تفعيله ما بين 1 و15 يونيو المقبل، وستعمل إدارة إنتر على رفعه بتجديد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

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ماورو إيكاردي إنتر

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