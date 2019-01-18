كورتوا وبنزيمة يعودان لصفوف ريال مدريد في مواجهة إشبيلية

استعاد سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، الثنائي تيبو كورتوا وكريم بنزيمة بعد أن تعافيا من الإصابة، وذلك في قائمة مباراة إشبيلية غدا السبت.

ريال مدريد يستقبل إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

سولاري سيكون قادرا على إشراك حارسه كورتوا الذي تعافى من الإصابة، تزامنا مع إصابة كيلور نافاس.

كما يتواجد بنزيمة في قائمة المباراة رغم تعرضه لكسر في إصبع الخنصر باليد اليمنى، بعد أن أعلن سولاري عدم خضوع المهاجم الفرنسي لعملية.

ويغيب عن القائمة السداسي المصاب: نافاس، ماركوس يورنتي، توني كروس، جاريث بيل، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز.

فيما يعود المخضرمان سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بعد أن تمت إراحتهما في مباراة الكأس قبل أيام أمام ليجانيس.

ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية الثالث.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لوكا زيدان - دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس - ناتشو فيرنانديز - رافاييل فاران - داني كارباخال - مارسيلو - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - براهيم دياز - إيسكو ألاركون - داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز - كريستو جونزاليس

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