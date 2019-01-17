إيمري يتحدث عن مستقبل أوزيل وضم لاعب برشلونة ورأيه في "الجاسوس"

سؤالان يتكرران مع كل مؤتمر صحفي لـ أوناي إيمري. هل سيرحل ميسوت أوزيل؟ هل اقترب دينيس سواريز من النادي اللندني؟ فما هي إجابات مدرب أرسنال؟

دربي لندني ناري يجمع بين أرسنال وتشيلسي يوم السبت في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

أقاويل عديدة تشير لاقتراب رحيل أوزيل بفرمان من إيمري. فهل يرحل صانع الألعاب الألماني هذا الشهر من أرسنال؟

يُجيب إيمري: "أنا لا أفكر في ذلك على الإطلاق. أفكر فقط في كيفية جعل أوزيل يساعدنا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أوزيل ساعدنا بعض الوقت هذا الموسم بفضل أدائه الجيد، وفي بعض الأحيان لم يكن أدائه جيدا مثلما يحدث لأي لاعب، وأحيانا أخرى تعرض لإصابة".

وواصل "أوزيل تعرض لإصابة ولم يكن جاهزا للمشاركة في آخر المباريات ولكن الآن وبعد أسبوعين من العمل، ربما يكون جاهزا لمواجهة تشيلسي".

وتابع "أوزيل تدرب بشكل طبيعي في الفترة الأخيرة وأعتقد أنه سيكون متاحا للمشاركة يوم السبت".

وعقب إيمري على حياة أوزيل الخاصة، قائلا: "لقد تحدثت معه في الصيف حول حياته الخاصة وأخبرني بأنه سيتزوج مع نهاية هذا الموسم. حياته الخاصة هي ملكا له فقط".

وأكمل حديثه قائلا: "أوزيل عان من العديد من الإصابات. في بعض الأوقات كان جيدا معها وفي أوقات أخرى لم يكن كذلك. أريد من الجميع العمل بنفس الطريقة في التدريبات كل يوم ليصبح الكل جاهزا للمباريات".

سوق الانتقالات

هل يتعاقد أرسنال مع دينيس سواريز من برشلونة؟ يتحدث إيمري قائلا: "ليس سهلا على الإطلاق أن نحصل على لاعبين يمكنهم مساعدتنا بأداء أفضل مما لدينا".

وأردف "النادي يعمل ونحن في محادثات مستمرة بيننا من أجل الاحتمالات المختلفة. النادي يعمل على إمكانية استعارة بعض اللاعبين ولكن الأمور ليست سهلة".

وأشار :دينيس سواريز؟ المحادثات مع النادي سرية ولا أرغب في مشاركة ذلك معكم".

تجسس بييلسا

وتطرق مدرب أرسنال للحديث عن "واقعة تجسس بييلسا "، قائلا: "آمران في تلك الحالة. الأمر الأول؛ هل هذا قانوني أم لا؟ والأمر الثاني حول اللعب النظيف".

واستمر "أنا أعرف بييلسا جيدا. هو مهوس بعمله ويقوم به بشكل احترافي للغاية. أنا أحترمه كثيرا وبالنسبة لي بييلسا من أفضل مدربي العالم".

وأتم "كل شخص له رأيه المختلف حول هذا الأمر".

بييلسا مدرب ليدز أثار جدلا كبيرا قبل 5 أيام، عندما اعترف بتجسسه على تدريبات دربي كاونتي قبل مواجهة الفريقين في دوري القسم الثاني الإنجليزي.

ليدز يعيش موسما رائعا في طريق عودته للدوري الممتاز لأول مرة منذ هبوطه عام 2004، إذ يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.

الفريق حقق انتصارا مهما على دربي كاونتي بهدفين دون رد، إلا أن الجدل الذي أثير قبل المباراة سيطر على تفاصيلها أكثر من نتيجتها النهائية.

أمن نادي دربي كاونتي أمسك بجاسوس أرسله بييلسا لمشاهدة تدريبات الفريق السرية قبل يوم واحد على مواجهة الفريقين، وفرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي أبدى انزعاجا كبيرا.

طالع القصة كاملة واعتراف بييلسا بتجسسه من هنا

ودعا بييلسا لمؤتمر صحفي يوم الأربعاء وسط تكهنات عن إمكانية تقديم استقالته، إلا أنه حول المؤتمر إلى محاضرة، شرح خلالها كل شيء عن أسلوب. (طالع كل ما جاء في مؤتمر بييلسا)

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