الأهلي: مصير مؤمن زكريا من الانتقال للدوري السعودي في يد لاسارتي

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن النادي تلقى عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية لاستعارة مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق لمدة ستة أشهر قادمة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات أبرزها موقع ناديه أنه تم تحويل الأمر للجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتي لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائى في ضوء احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

الفريق هو أُحد متذيل الدوري السعودي.

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فقد قال سعود الحربي رئيس نادي أحد إن مفاوضات ناديه مع الأهلي لضم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر تسير بشكل جيد حاليا.

وتحدث سعود الحربي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء قائلا: "نعم نحن في مفاوضات جادة جدا مع الأهلي لضم مؤمن زكريا وكل شيء يسير بشكل جيد".

وأردف "علاقتنا بالأهلي جيدة للغاية وخلال 48 ساعة أتوقع أن تتم الصفقة بشكل نهائي".

وتابع رئيس أحد "الصفقة ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ونحاول وضع بند في التعاقد يتيح لنا إمكانية ضم مؤمن بعد ذلك بشكل نهائي".

وعن مؤمن قال الحربي: "هو لاعب جيد جدا ورأينا ما قدمه مع الأهلي السعودي وكانت فترة ناجحة وتابعناه جيدا خلال تلك الفترة".

وأتم "أعرف أيضا إنه لا يشارك مع الأهلي المصري مؤخرا بشكل كبير ولكن هذا لا يقلل من قيمة اللاعب بكل تأكيد".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن مؤمن تعجل الأهلي للرد على عرض أحد لاستعارته بقيمة 100 ألف دولار حتى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد يحيى وكيل اللاعب في وقت سابق لـFilGoal.com إن رحيل مؤمن عن الأهلي حاليا أفضل لعدم مشاركته. (طالع التفاصيل)

ولعب مؤمن زكريا، الذي مدد عقده مؤخرا مع الأهلي، 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

وانتقل زكريا من إنبي إلى الأهلي في يناير 2015، بعد فترة قضاها معارا من النادي البترولي إلى الزمالك.

وقضى الدولي المصري النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف أهلي جدة السعودي.

الأهلي مؤمن زكريا

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