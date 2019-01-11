تعرف على معلقي مباراتي الإسماعيلي والأهلي في دوري الأبطال

يبدأ الإسماعيلي والأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت وتنقل قناة بي إن سبورتس مباراتيهما أمام مازيمبي وفيتا كلوب على الترتيب.

ويلعب الإسماعيلي في الكونغو الديموقراطية ويعلق على مباراته المصري محمد الكواليني.

بينما يستضيف الأهلي فريق فيتا في ملعب برج العرب ويعلق التونسي عصام الشوالي على المباراة.

وتبث قناة بي إن سبورتس 1 المباراتين.

ويلعب الإسماعيلي في المجموعة الثالثة التي تضم مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري.

بينما يقع الأهلي في المجموعة الرابعة مع فيتا وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.