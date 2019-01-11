للمرة الثانية هذا الموسم.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

الجمعة، 11 يناير 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح في نيوكاسل

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر، متفوقا على زميليه فيريجيل فان دايك وجيردان شاكيري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح حصد الجائزة التي تُمنَح بناء على تصويت الجماهير عبر موقع ليفربول الرسمي، للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن فاز بها عن شهر أكتوبر.

الجناح المصري قدّم أداء رائعا في الشهر الأخير من عام 2018، وسجّل 7 أهداف في مخلف البطولات، من ضمنها ثلاثية في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي.

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كما قاد فريقه لتحقيق فوز أوروبي مهم على نابولي بهدفه الوحيد الذي أهّل ليفربول إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يفوّت فرصة هز الشباك في المباريات الأخرى، فكانت أندية وولفرهامبتون ونيوكاسل وأرسنال من ضحاياه بشهر ديسمبر، لينهي ليفربول العام بـ8 انتصارات متتالية.

هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا المقدّمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصدها أيضا في 2017.

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محمد صلاح ليفربول

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