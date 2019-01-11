للمرة الثانية هذا الموسم.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر، متفوقا على زميليه فيريجيل فان دايك وجيردان شاكيري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح حصد الجائزة التي تُمنَح بناء على تصويت الجماهير عبر موقع ليفربول الرسمي، للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن فاز بها عن شهر أكتوبر.

الجناح المصري قدّم أداء رائعا في الشهر الأخير من عام 2018، وسجّل 7 أهداف في مخلف البطولات، من ضمنها ثلاثية في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي.

🏟️8⃣ games ⚽️7⃣ goals 🅰️4⃣ assists More magic from Mo in December, which is why he's @StanChart's Player of the Month. 👏 pic.twitter.com/zXn8oSLwML — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2019

كما قاد فريقه لتحقيق فوز أوروبي مهم على نابولي بهدفه الوحيد الذي أهّل ليفربول إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يفوّت فرصة هز الشباك في المباريات الأخرى، فكانت أندية وولفرهامبتون ونيوكاسل وأرسنال من ضحاياه بشهر ديسمبر، لينهي ليفربول العام بـ8 انتصارات متتالية.

Mo Salah has been named @StanChart's Player of the Month after a superb December. 🙌 🙌 Well done, @MoSalah! 👏 — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2019

هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي فاز قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا المقدّمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصدها أيضا في 2017.

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