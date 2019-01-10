روبن: ليفربول مرشح للتتويج بدوري الأبطال.. إنها القرعة الأسوأ

قال أرين روبن جناح بايرن ميونيخ إنه لم يكن سعيدا حين علم أن ليفربول سيواجه فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح روبن في تصريحات صحفية يوم الخميس: "ليفربول يبلي بلاء حسنا مرة أخرى، مثل العام الماضي عندما وصلوا إلى المباراة النهائية، وأنا أيضا أنظر إليهم كمرشح مميز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف ""بالنسبة لنا ربما كان هذه أسوأ قرعة ممكنة، لكنه سيكون تحديًا كبيرًا، علينا النظر إلى أنفسنا، ومواصلة العمل الجاد وتحسين أنفسنا".

وواصل النجم الهولندي "إذا كنا في أعلى مستوى ولعبنا بالطريقة التي نريدها، فأنا متأكد من أننا سنجعل الأمور أكثر صعوبة على ليفربول".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير المقبل، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 مارس.

ولن تكون مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ هي الأولى للنجم المصري محمد صلاح إذ واجه الفرق الألمانية في ست مباريات سابقة أخرهم بقميص ليفربول أمام هوفنهايم الموسم الماضي.

خاض صلاح 6 مباريات أمام الفرق الألمانية، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

كانت البداية بقميص نادي بازل السويسري أمام شالكة في دور المجموعات بموسم 2013 - 2014، وشارك صلاح في المباراتين كاملتين ولكن خسر فريقه 0-1 و 0-2.

بقميص تشيلسي خاض الفريق الإنجليزي مواجهتين أمام شالكة في دور المجموعات بموسم 2014 - 2015 لكن لم يشارك صلاح في المباراتين.

وفي موسم 2015 - 2016 شارك صلاح في مواجهتي روما أمام باير ليفركوزن في دور المجموعات، انتهت المباراة الأولى بالتعادل 4-4 ولم يسجل صلاح في 62 دقيقة شارك بهم، بينما في الإياب سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأخيرا بقميص ليفربول فاز صلاح في المواجهتين أمام هوفنهايم بالأدوار التمهيدية الموسم الماضي إذ انتهت مواجهة الذهاب 2-1 والإياب 4-2 وسجل صلاح هدفا في مباراة العودة بأنفيلد.

وديا

وجمعت صلاح مواجهة وحيدة أمام بايرن ميونيخ لكنها كانت مباراة ودية في صيف 2017 بكأس أودي عند انضمامه إلى الريدز.

شارك صلاح في مباراته الخامسة مع ليفربول فور انضمامه وسجل هدفا في الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكان الهدف هو الرابع لصلاح في خمس مواجهات قبل بداية المباريات الرسمية مع الفريق.

كما شارك صلاح وديا أيضا لمدة 46 دقيقة أمام بايرن ميونيخ عندما كان لاعبا ضمن صفوف بازل السويسري وانتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.

وخاض صلاح مع ليفربول مباراة ودية أمام هيرتا برلين على ملعب برلين وسجل صلاح هدفا في الفوز بثلاثية نظيفة.