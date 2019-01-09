رسميا - الاتحاد يضم جناح الأهلي الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد.

عمار حمدي النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ونشر الاتحاد بيانا رسميا قال فيه :"عمار أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويلعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب".

وأثنى حلمي طولان مدرب الاتحاد ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي على موهبة عمار وأبدى الثنائي ارتياحه لإتمام إجراءات استعارة اللاعب.

وانضم عمار حمدي صاحب الـ19 عاما إلى الأهلي في شهر يوليو الماضي قادما من النصر القاهري.

ولعب خلال الموسم الماضي في 18 مباراة بكل المسابقات مع النصر سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وأعلن الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com عن ضم الثنائي هشام صالح لاعب الاتصالات ومحمد أنور لاعب وادي دجلة لمدة 5 مواسم كما حصل على توقيع السيد سالم ظهير دجلة. (طالع التفاصيل)