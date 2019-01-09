خاص طولان لـ في الجول: الاتحاد ضم لاعبين جدد وحصل على توقيع السيد سالم

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 16:36

كتب : هاني العوضي

السيد سالم ظهير وادي دجلة

قال حلمي طولان مدرب الاتحاد السكندري إن فريقه عقد صفقتين جدد وحصل على توقيع السيد سالم مدافع وادي دجلة الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي الزمالك في وقت سابق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

محمد أنور

النادي : وادي دجلة

السيد سالم

النادي : وادي دجلة

الاتحاد السكندري

وصرح طولان قائلا:"حصلنا على توقيع هشام صالح ظهير أيمن الاتصالات ومحمد أنور مدافع وادي دجلة لمدة 5 مواسم".

وواصل "حصلنا كذلك على توقيع السيد سالم مدافع دجلة وإن لم يكتب له الانضمام في فترة الانتقالات الحالية سينضم لنا بداية الموسم".

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وتابع "التعاقد مع صبري رحيل مهم جدا في المستقبل نظرا لأن محمد ناصف وكريم الديب تنتهي إعارتهما في نهاية الموسم الجاري، ونعمل على بناء الفريق للموسم المقبل".

وأتم "سنعقد غدا جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي ووليد صلاح الدين لتحديد الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها في الفترة الحالية".

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري يوم 29 من الشهر الجاري.

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