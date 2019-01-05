عبد الغني: لم أعاصر مثل التخبط الذي يعيشه الأهلي.. وفتحنا أبوابنا لقيد لاعبيه يوم الجمعة من قبل

السبت، 05 يناير 2019 - 21:41

كتب : محرر في الجول

مجدي عبد الغني

واصل مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هجومه على مجلس إدارة الأهلي بعد البيان الخاص بتحرك النادي قانونيا بسبب "أزمة قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز".

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الأهلي

الأهلي أصدر بيانا رسميا كشف من خلاله تشكيل لجنة قانونية للتحرك فيما وصفه بـ"أزمة قيد السعيد مع بيراميدز". (طالع التفاصيل)

وقال عبد الغني لقناة "dmc": "دخلت النادي الأهلي لأول مرة عام 1972 ومنذ وقتها لم أعاصر مثل التخبط الذي يعيشه النادي حاليا، لدرجة أنهم يحاولون إلهاء الجماهير بموضوع منته وليس لاتحاد الكرة جمل فيه ولا ناقة".

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وأكمل "ما حدث كان يحدث مع النادي الأهلي على مدار السنوات ومع قيد لاعبيه، اتحاد الكرة فتح أبوابه يوم الجمعة لقيد لاعبين للأهلي والزمالك. وفتحنا باب القيد للأهلي من أجل قيد لاعبيه بسبب البطولات الإفريقية ولكل الفرق التي تشارك إفريقيا".

وواصل "أرسلنا منشورا للأندية بأن فترة القيد الشتوي من 1 يناير حتى 31 يناير، ولم نقل أننا سنغلق اتحاد الكرة أيام الجمعة أو الإجازات الرسمية، وحتى الاتحاد الدولي يرد علينا في أيام الإجازات بشكل عادي".

ثم أضاف "هذا الكلام يحدث على مدار السنوات الماضية وليس جديدا علينا أو الأهلي، ولا أعرف من يحاسب من، نحن من نشرف ونحاسب النادي الأهلي وليس العكس".

ولم يتوقف عبد الغني على هجومه، مضيفا "إدارة الأهلي يجب عليها التركيز لمعالجة التخبط، هل أنا سبب خسارة الأهلي من بيراميدز؟".

وأتم "لم نتلق هدايا من أي شخص ولا نحتاج أي شيء، نحن نتعامل مع أندية وليس أشخاصا".

بيراميدز فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي بيراميدز السعيد عبد الغني

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