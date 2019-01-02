إحالة مدير تنفيذي الزمالك للتحقيق "بسبب بوطيب".. وسويلم يبرئ نفسه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة محمد سويلم المدير التنفيذي للنادي إلى التحقيق، قبل أن يبريء نفسه.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، عن إحالة محمد سويلم المدير التنفيذي للنادي إلى التحقيق بسبب نشره صورة المغربي خالد بوطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبحسب نادي الزمالك، فإن محمد سويلم المدير التنفيذي للنادي نفى بأن يكون ما نشر عبر صفحته الشخصية، وأنها مزورة ولا تمثله على الإطلاق .

وأشار المدير التنفيذى للزمالك، بأنه ليس من حقه التحدث عن صفقات.

كان المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي قد كشف عن إتمام الزمالك صفقة ضم خالد بو طيب المهاجم المغربي للفريق. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف أمير مرتضى منصور المدير التنفيذي لنادي الزمالك عن موعد وطريقة الإعلان عن صفقة الفريق الجديدة. (طالع التفاصيل)

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