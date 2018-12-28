لمناهضة العنصرية.. إيكاردي يرغب في إهداء شارة قيادة إنتر لزميله أسامواه

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 18:36

كتب : FilGoal

كوليبالي - أسامواه

كشفت واندا نارا وكيلة ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان، أن الأخير لا يمانع إهداء زميله كوادو أسامواه شارة القيادة خلال إحدى المباريات المقبلة، في سعيه لمناهضة العنصرية.

انتصار إنتر القاتل على نابولي بهدف نظيف، خيّم عليه الهتافات العنصرية المؤسفة تجاه كاليدو كوليبالي مدافع الفريق الجنوبي، من قبل جماهير ملعب جوزيبي مياتزا.

واندا نارا تحدّثت عبر التليفزيون الإيطالي عقب العاصفة التي هددت بإيقاف مسابقة الدوري، قبل أن يخرج تأكيد رسمي باستمرارها، وأفصحت أن إيكاردي قد يتخذ يوجه رسالة على طريقته الخاصة: "ماورو سيسعد كثيرا بإعطاء أسامواه شارة القيادة".

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وواصلت: "نستعمل تقنية الفيديو لمراجعة القرارات التحكيمية، أليس هناك كاميرا لتحديد هؤلاء الأشخاص (الذين يطلقون الإهانات العنصرية)؟".

واندا نارا التي تعتبر زوجة إيكاردي بخلاف كونها وكيلته، اعترفت أن فرحة الفوز سُلبَت من لاعبي إنتر بسبب هذه الأحداث: "عندما عاد ماورو من التدريبات اليوم، كانت الصدمة ما تزال مسيطرة عليه، لم يستطيعوا الاستمتاع بالانتصار. من الجلي أنه كان انتصارا مرا بالنسبة للجميع، وهو كان متأثرا بالطبع".

كوليبالي خرج مطرودا في الدقائق الأخيرة من المواجهة بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية، وإيكاردي حاول دفعه لمغادرة الملعب سريعا. واندا علّقت على ذلك: "لقد حاول طمأنة كوليبالي بالرغم من مطالبته له الإسراع بالخروج من الملعب، ماورو أراده أن يفهم بأنه يخاطر بزيادة مدة إيقافه".

الاتحاد الإيطالي خرج بقرارات فورية في اليوم التالي، وعاقب إنتر باللعب مباراتين محليتين مقبلتين على ملعبه دون جماهير، مع غلق المدرج الشمالي في مباراة ثالثة إضافية. (طالع التفاصيل)

في المقابل، أصدر نادي إنتر ميلان بيانا رسميا شجب خلاله هذه الأفعال، وشدد على تاريخ النادي الطويل من محاربة التمييز والسعي لتعميم المساواة. (طالع التفاصيل)

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