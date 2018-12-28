رسميا – أحلام الجميع تتوقف.. بغداد بونجاح يجدد عقده مع السد لـ 2024

جدد النجم الجزائري بغداد بونجاح عقده مع نادي السد القطري ليستمر حتى عام 2024.

بغداد بونجاح كان حلما بالنسبة للعديد من الفرق الأوروبية والإفريقية أيضا. ولكن لا أحلام بعد اليوم.

السد القطري أعلن عبر حسابه الرسمي تجديد عقد بونجاح ليستمر في صفوف الفريق حتى 2024.

عقد بونجاح كان ينتهي في 2021 ولكن مع المحاولات المستمرة للتعاقد مع اللاعب، قرر السد تمديد عقده صاحب الـ 27 عاما لثلاثة أعوام أخرى.

بونجاح انضم إلى السد القطري في 2015 قادما من النجم الرياضي الساحلي.

المهاجم الجزائري صاحب الـ 27 عاما يقدم أداءً ولا أروع مع السد القطري. سجل 26 هدفا وصنع 5 خلال مشاركته في 13 مباراة في الدوري القطري هذا الموسم.

وفي دوري أبطال آسيا، اعتلى بغداد بونجاح صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

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