مؤتمر ساري - عن دور هازارد في الملعب.. وسبب غياب موراتا

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 - 15:51

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري

أبدى ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي سعادته بالأداء الذي يقدمه لاعبه البلجيكي إدين هازارد خلال الفترة الماضية.

واستهل المدرب الإيطالي مؤتمره الصحفي لمواجهة كريستال بالاس بالحديث عن الإصابات، وقال: "بيدرو سيغيب لعشرة أيام، هودسون أودوي لن يكون جاهز للقاء الغد".

وتطرق إلى دور هازارد في الملعب "أنا سعيد جدًا بهازارد كمهاجم وهمي، لكن في المستقبل قد يعود كجناح".

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الجناح البلجيكي قال في وقت سابق عن مركزه الجديد "مركزي جناح وأشعر بحال أفضل في ذلك المركز ولكن ضد واتفورد أبليت حسنا كمهاجم وكذلك أمام برايتون".

وشدد "المدرب يختار الأنسب ومكاني في الملعب وأنا أحاول بذل المزيد من الجهد".

وعن لقاء كريستال بالاس أوضح ساري "أتوقع مباراة صعبة جدًا غدًا، بالاس حافظوا على نظافة شباكهم في آخر 3 مباريات على أرضهم وهم خطيرين للغاية".

واختتم موضحا سبب غياب مهاجمه ألفارو موراتا أمام واتفورد "موراتا جاهز للعب، استبعاده أمام واتفورد كان خيار تكتيكي".

تشيلسي يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة.

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