بالأرقام هازارد الأفضل في الدور الأول للدوري الإنجليزي.. ورقم غير جيد لهدرسفيلد

أسدل الستار يوم الخميس عن مباريات الدور الأول من الدوري الإنجليزي بإقامة آخر مواجهات الجولة التاسعة عشرة للبطولة، وبالتالي يكون قد انقضى نصف عمر المسابقة التي تنتهي مايو المقبل.

وبانتهاء الدور الأول للدوري يحلق ليفربول في صدارة المسابقة وحيداً بـ51 نقطة مستفيدا من تراجع نتائج مانشستر سيتي والتي هوت به إلى المركز الثالث بـ44 نقطة خلف توتنام هوتسبير المتألق مؤخراً صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة.

وقد برزت عدة أرقام في الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز يستعرض FilGoal.com أبرزها:

يعتبر إدين هازارد أفضل لاعبي الدور الأول رقميا بعد مشاركته في 19 هدفا لتشيلسي بتسجيل 10 أهداف وصناعة 9.

في حين حل النجم المصري محمد صلاح ثانيا على مستوى المشاركة في الأهداف حيث شارك في 18 هدفا بالتسجيل 12 مرة وصناعة 6 أهداف.

تشتعل المنافسة على لقب الهداف حيث يتصدر نجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج قائمة الهدافين بـ13 هدفا متفوقا على محمد صلاح وهاري كين بـ12 هدفاً. ورغم اشتعال المنافسة تبدو فرصة أي لاعب صعبة في الوصول إلى 32 هدفاً وهو ما حققه صلاح الموسم الماضي.

يحلق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بعيداً بقفازه حيث اهتزت شباكه 7 مرات فقط في المسابقة، وخرج بشباك نظيفة في 12 مناسبة متفوقا على كيبا حارس تشيلسي وإيديرسون حارس مانشستر سيتي واللذان خرجا بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

كما ينفرد حارس ليفربول برقم مميز آخر لأنه الحارس الوحيد في الدور الأول الذي لم تهتز شباكه في مباراة واحدة خلال الدور الأول بأكمله بأكثر من هدف واحد.

شهد الدور الأول تسجيل الهاتريك ثلاث مرات كانت من نصيب هازارد في شباك كارديف، وأجويرو في شباك هدرسفيلد، ومحمد صلاح في شباك بورنموث.

سجل الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز وجود خانتين صفريتين وهما خانة هزائم ليفربول وخانة تعادل توتنام.

وجاء ليفربول في صدارة الفرق من حيث عدد الانتصارات برصيد 16 فوزا، في المقابل كان المتذيلان هدرسفيلد تاون وفولام الأقل فوزا بانتصارين اثنين.

وكان إيفرتون وساوثهامتون الأكثر تقبلاً للحلول الوسطى بالتعادل في 6 مناسبات لكل منهما، في حين تلقى كل من بيرنلي وهدرسفيلد تاون 13 هزيمة لكل منهما كأكثر الفرق هزيمة.

تلقى ليفربول 7 أهداف فقط كأقل الفرق تلقيا للأهداف خلال الدور الأول، في حين استقبلت شباك فولام 43 هدفا كأكثر الفرق تلقياً للأهداف.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 51 هدفا كأفضل الفرق من الناحية الهجومية، في حين كان أكثر الأندية عقماً على المستوى التهديفي نادي هدرسفيلد تاون الذي اكتفى بالتسجيل في 12 مرة فقط.

على مستوى البطاقات الملونة حصل لاعب بورنموث جيفيرسون ليرما على 9 بطاقات صفراء كأكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز حصولا على الكارت الأصفر في الدور الأول.

في حين تعرض ويس مورجان لاعب ليستر للطرد مرتين كأكثر اللاعبين حصولا على البطاقة الحمراء في الدور الأول.

وجاء لاعبو ساوثامتون في المركز الأول من حيث البطاقات الصفراء برصيد 41 بطاقة صفراء، بينما تعرض لاعبو ليستر للطرد في 4 مناسبات كأكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضا للطرد في الدور الأول.

اقرأ أيضا:

رسميا – رمضان صبحي يعود إلى الأهلي.. وتفاصيل الإعارة

تشكيل الزمالك المتوقع – عودة جنش.. وعبد الغني يجاور عبد السلام أمام بتروجيت

حصاد 2018 – أرسنال.. ثورة في شمال لندن بعد أعوام الركود

كيف ستجرى قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والخصوم المحتملين للأهلي والزمالك والإسماعيلي

مدرج في الجول - اختر أفضل مباراة لـ الأهلي في 2018

مدرج في الجول - اختر أفضل مباراة لـ الزمالك في 2018