عبد الحفيظ للاعبي الأهلي: تعلموا البخل في الفرص السهلة

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة للاعبي الأهلي بعد التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "لابد أن يكون اللاعب بخيلا في استغلال الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، لقد أهدر حمودي وساليف كوليبالي ووليد أزارو أكثر من فرصة".

وأضاف: "سنغلق هذه الصفحة بكل ضغوطها، يهمنا حاليا مواصلة الانتصارات أمام الداخلية ثم نبدأ مرحلة جديدة بالدوري ودوري الأبطال".

وواصل: "تأهلنا وسط ظروف صعبة للغاية وقائمة تشهد العديد من الإصابات، لم يكن لدينا سوى 13 أو 14 لاعبا جاهزا، ولكن دور المجموعات سيكون له حسابات مختلفة".

وأشار: "لن يتذكر أحد سوء أرضية الملعب في إثيوبيا بل الصعود فقط، إنه الهدف الأكبر وتحقق وسط ظروف صعبة".

وأتم: "الفريق يمر بمرحلة صعبة جدا ولكن لحد كبير حققنا مكاسب جيدة بالتأهل لمرحلة المجموعات وتنتظرنا تحديات عديدة محليا وإفريقيا".

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)