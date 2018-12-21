جروس: الحرارة تزيد مواجهة القطن صعوبة

رفض كريستيان جروس مدرب الزمالك استسهال مواجهة الفريق يوم الأحد أمام مضيفه القطن التشادي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية رغم تفوقه الكبير في لقاء الذهاب بنتيجة 7-صفر.

وقال السويسري في مؤتمر صحفي:"شددت للاعبين على أهمية المباراة وأن المنافس سيكون شرسا. درجة الحرارة ستؤثر علينا سلبا وكذلك أرضية الملعب والحضور الجماهيري. وضعت سيناريوهات عديدة لتفادي هذه الصعوبات".

وأضاف متصدر الدوري المصري الممتاز "أخوض اللقاء بالقائمة الأساسية، أسعى لزرع ثقافة الانتصار في عقلية اللاعبين الذين سيحصلون جميعا على الفرصة للمشاركة في المباريات، نخوض لقاءات كثيرة في الموسم الحالي".





































































































وسحق الزمالك فريق القطن في لقاء الذهاب وجعل مهمة التشاديين شبه مستحيلة في لقاء الإياب.

ويتأهل الفائز إلى دور الـ32 مكرر ليواجه ناديا خرج من دوري أبطال إفريقيا.

وشكر جروس إدارة الزمالك "أنا ممتن لتوفير طائرة خاصة للفريق في رحلته إلى تشاد".

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