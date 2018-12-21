جروس: الحرارة تزيد مواجهة القطن صعوبة

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 20:30

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - القطن التشادي

رفض كريستيان جروس مدرب الزمالك استسهال مواجهة الفريق يوم الأحد أمام مضيفه القطن التشادي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية رغم تفوقه الكبير في لقاء الذهاب بنتيجة 7-صفر.

وقال السويسري في مؤتمر صحفي:"شددت للاعبين على أهمية المباراة وأن المنافس سيكون شرسا. درجة الحرارة ستؤثر علينا سلبا وكذلك أرضية الملعب والحضور الجماهيري. وضعت سيناريوهات عديدة لتفادي هذه الصعوبات".

وأضاف متصدر الدوري المصري الممتاز "أخوض اللقاء بالقائمة الأساسية، أسعى لزرع ثقافة الانتصار في عقلية اللاعبين الذين سيحصلون جميعا على الفرصة للمشاركة في المباريات، نخوض لقاءات كثيرة في الموسم الحالي".

أخبار متعلقة

رسميا – الصفقة الأولى لـ اتحاد جدة في سوق الانتقالات الشتوية النجم الساحلي أول المتأهلين لدور المجموعات في الكونفدرالية مدرب العين: أشعر بالإعياء والإجهاد.. وتذكروا ما فعله الجزيرة أمام ريال مدريد بالفيديو – عبد الرزاق حمد يرفع راية النصر أمام اتحاد جدة ويواصل مطاردة الهلال

وسحق الزمالك فريق القطن في لقاء الذهاب وجعل مهمة التشاديين شبه مستحيلة في لقاء الإياب.

ويتأهل الفائز إلى دور الـ32 مكرر ليواجه ناديا خرج من دوري أبطال إفريقيا.

وشكر جروس إدارة الزمالك "أنا ممتن لتوفير طائرة خاصة للفريق في رحلته إلى تشاد".

طالع قائمة الزمالك في المباراة من هنا

اختر التشكيل الأمثل للزمالك لخوض المباراة

الزمالك الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

"سلوك مثير للشفقة".. جماهير ولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب صلاح 56 دقيقة | المحترفون
بالصور – أغلفة الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح في ليلة انتصار ليفربول على الذئاب ساعة | المحترفون
ظهور أول لاعب مولود في القرن 21 بمنافسات الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
بالفيديو - هدف وتمريرة حاسمة في ملخص إبداع الملك أمام ولفرهامبتون ساعة | المحترفون
كلوب: هدف صلاح رائع.. ربما نحتاج 105 نقطة لنصبح أبطال الدوري ساعة | المحترفون
فان دايك: لم أكن جاهزا بنسبة 100% للمشاركة أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك