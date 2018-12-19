نيفيل يهاجم بوجبا: خرج عن النص بالرقص على قبر مدرب مقال

لا يظن جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا تهكم مخطئا على إقالة النادي للمدرب جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وبعد إعلان يونايتد الاستغناء عن خدمات مورينيو نشر بوجبا في إنستجرام صورة له يبتسم فيها وكأنه يسخر من الأول.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس البريطانية:"أعتقد أن الرقص على قبر مدرب أقيل للتو بمثابة الخروج عن النص".

وواصل "مورينيو فقد عمله وبوجبا ومن معه وضعوا ذلك المنشور في إنستجرام، لا تعتقد أنها صدفة أو منشور معد للنشر مسبقا، هذه قمامة".

لا شك أن بوجبا أحد من تنفسوا الصعداء بعد رحيل مورينيو بسبب توتر العلاقة بينهما في الشهور الأخيرة.

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وأشار تقرير إلى أن اللاعب الفرنسي قرر البقاء في يونايتد بعد رحيل مورينيو عن الفريق. (التفاصيل)