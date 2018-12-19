نيفيل يهاجم بوجبا: خرج عن النص بالرقص على قبر مدرب مقال

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 10:27

كتب : FilGoal

بوجبا

لا يظن جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا تهكم مخطئا على إقالة النادي للمدرب جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وبعد إعلان يونايتد الاستغناء عن خدمات مورينيو نشر بوجبا في إنستجرام صورة له يبتسم فيها وكأنه يسخر من الأول.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس البريطانية:"أعتقد أن الرقص على قبر مدرب أقيل للتو بمثابة الخروج عن النص".

أخبار متعلقة

تقرير يكشف كم سيدفع يونايتد لمورينيو بعد فسخ العقد مصائب قوم عند قوم فوائد.. تقرير: بوجبا مستمر في يونايتد بعد رحيل مورينيو الوقت يداهمنا.. تقرير: يونايتد قام بخطوته الأولى نحو بوتشيتينو بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي

وواصل "مورينيو فقد عمله وبوجبا ومن معه وضعوا ذلك المنشور في إنستجرام، لا تعتقد أنها صدفة أو منشور معد للنشر مسبقا، هذه قمامة".

لا شك أن بوجبا أحد من تنفسوا الصعداء بعد رحيل مورينيو بسبب توتر العلاقة بينهما في الشهور الأخيرة.

شاهد صورة بوجبا من هنا

وأشار تقرير إلى أن اللاعب الفرنسي قرر البقاء في يونايتد بعد رحيل مورينيو عن الفريق. (التفاصيل)

بوجبا مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: طلبنا 3 لاعبين من الزمالك.. وننتظر قرار لاسارتي بشأن المعارين 6 دقيقة | مصر
جيمس ميلنر جاهز لمواجهة وولفرهامبتون 19 دقيقة | أوروبا
كلوب عن خطأ أليسون أمام يونايتد: ليس لدي أي مشكلة حتى لو أثر على نتيجة اللقاء 29 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن: بيراميدز يخوض جميع مباريات الدوري بطريقة الكؤوس 29 دقيقة | الدوري المصري
موعد جديد للقاء الداخلية والأهلي وتأجيل مباراة الأخير مع إنبي ساعة | مصر
لجنة المسابقات تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة المقاولون والإسماعيلي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك