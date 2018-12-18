تغريم بتروجيت 220 ألف جنيه لصالح عادل جمعة

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 16:44

كتب : عاطف شادي

محمد عادل جمعة‎

قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم نادى بتروجيت 220 ألف جنيه لصالح لاعبه السابق محمد عادل جمعة، تعويضا عن فسخ مع بداية الموسم الجاري.

كان طارق يحيى المدير الفني السابق لبتروجيت قرر الاستغناء عن 6 لاعبين دفعة واحدة مع بداية الموسم الجاري وهم محمد عادل جمعة وعصام صبحي وسامح عبد الفضيل وعبد العزيز السيد ومحمد أحمد ومحمد محروس.

وقدم عادل جمعة شكوى ضد ناديه البترولي يطالب بالحصول على مستحقاته قبل أن تقر لجنة شؤون اللاعبين بأحقيته في الحصول على مبلغ 220 ألف جنيه.

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يذكر أن عادل جمعة انتقل لبتروجيت من الإسماعيلي عام 2017.

ولعب الظهير الأيسر للمقاولون العرب والمصري البورسعيدي والزمالك من قبل.

بتروجيت

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