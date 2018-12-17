باوك يغرد في صدارة الدوري بمشاركة وردة

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 21:26

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

شارك عمرو وردة جناح باوك في فوز فريقه على ليفادياكوس بنتيجة 2-1 يوم الإثنين.

وحل باوك ضيفا على ليفادياكوس ضمن الجولة 14 من الدوري اليوناني.

شارك وردة في المباراة كاملة.

أخبار متعلقة

بالفيديو والصور - أزياء غريبة في جلسة تصوير جديدة لمحمد صلاح الدراجي: انتقادي لصلاح ليس بسبب منافسة محرز.. لهذا أكره التعليق على المنتخبات العربية تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

ورفع باوك رصيده إلى 40 نقطة في قمة الدوري اليوناني.

أقرب الفرق لباوك هو أولمبياكوس الذي يضم مهاجمنا المصري أحمد حسن "كوكا" برصيد 30 نقطة.

أما ليفادياكوس فيحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

اقرأ أيضا

وكيل حجازي لـ في الجول: العودة لمصر ليست في حساباته.. وست بروميتش يرفض رحيله

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال

عمرو وردة باوك

نرشح لكم

أخر الأخبار

نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة 8 دقيقة | مصر
هل يتم تغيير قاعدة ضربة المرمى؟ 17 دقيقة | أوروبا
سولشاير البديل المنقذ لمانشستر يونايتد.. تجربة سابقة لفريق الشباب وقيادة واحدة بالدوري الإنجليزي 22 دقيقة | أوروبا
مهاجم ريفر بليت: الحظ لم يحالفنا أمام العين 27 دقيقة |
حارس العين: هكذا نجحنا في التأهل لنهائي كأس العالم.. ولماذا لا نفوز باللقب؟ 36 دقيقة |
مدرب العين: من الصعب أن أجد كلمات للتعبير عن ما حدث أمام ريفر بليت 46 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك