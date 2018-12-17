باوك يغرد في صدارة الدوري بمشاركة وردة

شارك عمرو وردة جناح باوك في فوز فريقه على ليفادياكوس بنتيجة 2-1 يوم الإثنين.

وحل باوك ضيفا على ليفادياكوس ضمن الجولة 14 من الدوري اليوناني.

شارك وردة في المباراة كاملة.

ورفع باوك رصيده إلى 40 نقطة في قمة الدوري اليوناني.

أقرب الفرق لباوك هو أولمبياكوس الذي يضم مهاجمنا المصري أحمد حسن "كوكا" برصيد 30 نقطة.

أما ليفادياكوس فيحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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