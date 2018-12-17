فالفيردي: سعيد بتجنب مواجهة ليفربول.. ليون لن يكون سهلا

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 20:48

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

عبر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بتجنب خصم قوي كليفربول، في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أوقعت قرعة دور الـ16 من المسابقة برشلونة ضد ليون، بينما يلعب ليفربول ضد بايرن.

وقال فالفيردي في تصريحاته عقب فعاليات القرعة: ""نحن سعداء بنتيجة قرعة دور الـ16. أردنا تجنب منافس مثل ليفربول، الوصيف الحالي لبطل أوروبا".

أخبار متعلقة

أتليتكو أمام رونالدو.. إما الثأر لمرة وحيدة أو الاستسلام مجددا يونايتد ضد سان جيرمان.. هل تصمد الحافلة أمام الفيراري؟ مدافع بايرن يثق في الظهور بشكل جيد أمام هجوم ليفربول الناري دافيد ألابا: القرعة ليست سهلة.. ليفربول يملك قدرات فردية رائعة

وأضاف "ليون لن يكون سهلاً، لأنهم تمكنوا من التنافس على الصدارة في مرحلة المجموعات مع مانشستر سيتي".

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

اقرأ أيضا

وكيل حجازي لـ في الجول: العودة لمصر ليست في حساباته.. وست بروميتش يرفض رحيله

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال

ليفربول برشلونة إرنستو فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب 4 دقيقة | السعودية
تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد 11 دقيقة | أوروبا
تقارير: أهلي جدة قد يضحي بالسعيد وعبد الشافي في يناير 13 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من شيكابالا لـ في الجول: أبولون رفض رحيله للاتحاد.. مستمر حتى نهاية إعارته 37 دقيقة | مصر
انطباعات من مراقبة لاسارتي عن قرب في يومه الأول بـ الأهلي 41 دقيقة | مصر
طارق سليمان: حارس الأهلي؟ غياب الأساسي أكثر من مباراتين يصعب عودته 52 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك