فالفيردي: سعيد بتجنب مواجهة ليفربول.. ليون لن يكون سهلا

عبر أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بتجنب خصم قوي كليفربول، في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أوقعت قرعة دور الـ16 من المسابقة برشلونة ضد ليون، بينما يلعب ليفربول ضد بايرن.

وقال فالفيردي في تصريحاته عقب فعاليات القرعة: ""نحن سعداء بنتيجة قرعة دور الـ16. أردنا تجنب منافس مثل ليفربول، الوصيف الحالي لبطل أوروبا".

وأضاف "ليون لن يكون سهلاً، لأنهم تمكنوا من التنافس على الصدارة في مرحلة المجموعات مع مانشستر سيتي".

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ومن المقرر استخدام تقنية حكم الفيديو VAR بداية من مباريات دور الـ16 في البطولة.

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