جهاز فييرا مستمر مع مدرب الإسماعيلي الجديد

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 20:26

كتب : ياسر الشريف

سيدومير يانيفسكي المدرب المرشح لتدريب الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي استمرار الجهاز المعاون للبرازيلي فييرا مع سيدومير يانيفسكي المدير الفني المقدوني الجديد للدراويش.

وتعاقد الإسماعيلي مع سيدوميز لتدريبه لمدة موسم ونصف.

جهاز يانيفسكي يضم الآن كل من أحمد قناوي ومحمد محسن أبو جريشة إلى جانب سعفان الصغير كمدرب حراس مرمى وكارلوس كمدرب أحمال.

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وانضم الجهاز المعاون مع المدير الفني الجديد إلى بعثة الإسماعيلي التي تستعد للسفر صباح يوم الثلاثاء إلى الكاميرون.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإياب أمام القطن الكاميروني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، كأول مباراة للمدرب الجديد.

وفاز الإسماعيلي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شيء.

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