الظهور الأول لـ مدرب الأهلي الجديد في المدرجات

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 19:17

كتب : حسام نور الدين

لاسارتي - الأهلي - النجوم

ظهر مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لفريق الأهلي في مدرجات ملعب السلام لمتابعة مباراة فريقه أمام النجوم.

الأهلي يواجه النجوم على ملعب السلام في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 في الدوري المصري.

لاسارتي وقع على عقود تدريبه لفريق الأهلي بشكل رسمي يوم الأحد لمدة موسم ونصف.

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وأعلن النادي الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، والذي ضم مارتين لاسارتي كمدير فني، فيما يشغل محمد يوسف منصب المدرب العام، مع سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وسامي قمصان مدربا للفريق، وسيباستيان إيجورين مدرب مساعد، وأليخاندرو خافيير مدربا للأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال.

ويعد ظهور لاسارتي في المدرجات هو الأول له منذ تولي مسؤولية الأهلي ومن المنتظر أن يسافر إلى بلاده يوم الثلاثاء قبل أن يعود لمصر يوم 28 ديسمبر الجاري.

وعقد المدرب مؤتمرا صحفيا صباح يوم الاثنين تحدث من خلاله عن أسباب توليه مهمة تدريب الأهلي. (أقرا كل ما قاله المدرب في المؤتمر الصحفي)

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