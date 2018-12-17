مانشستر يونايتد يمدد تعاقد مارسيال

مدد مانشستر يونايتد تعاقد لاعبه أنتوني مارسيال لعام إضافي ليضمن بقائه في صفوفه حتى صيف عام 2020.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها اليوم الاثنين أن ذلك التمديد لن يؤثر على المفاوضات الجارية بالفعل لتجديد عقد اللاعب الفرنسي لسنوات مقبلة.

وكان مانشستر يونايتد اتخذ خطوة مماثلة في وقت سابق مع حارسه ديفيد دي خيا.

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد قادما من صفوف موناكو في عام 2015 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في ذلك الوقت تحت سن 20 عاما.

وشارك مارسيال مع مانشستر يونايتد في 155 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 26 آخرين.

وتوج مارسيال رفقة يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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