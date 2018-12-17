طبيب الأهلي: إكرامي جاهز تماما لمواجهة الأهلي المقبلة

كشف خالد محمود طبيب فريق الأهلي موقف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من المواجهة المقبلة أمام جيما آبا جيفار الإثيوبي.

الأهلي انتصر على جيفار الإثيوبي بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، ويقام لقاء الإياب بين الفريقين في الـ 23 من الشهر الحالي.

وقال خالد محمود: "إكرامي عان من إجهاد في العضلة الضامة ولذلك فضل الجهاز الطبي إراحته أمام النجوم".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "إكرامي جاهز تماما لمواجهة الأهلي المقبلة".

وتابع "الحارس سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية عقب لقاء النجوم مباشرة".

ويغيب شريف إكرامي عن مواجهة الأهلي أمام النجوم مساء يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12.

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