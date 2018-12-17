دافيد ألابا: القرعة ليست سهلة.. ليفربول يملك قدرات فردية رائعة

أسهب دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ في الإشادة بفريق ليفربول، منافس فريقه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهة قوية.

وقال دافيد ألابا في تصريحات لموقع ناديه يوم الإثنين: "بالطبع القرعة ليست سهلة. سنواجه فريق جيد للغاية بقدرات فردية رائعة".

وأضاف "ليفربول أثبت أنه فريق كبير وتمكن من الوصول لنهائي البطولة خلال الموسم الماضي والآن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي، بينما يحتل بايرن المركز الثالث في جدول الدوري الألماني.

وأتم الدولي النمساوي "الإثارة كبيرة حول تلك المباراة، لم أخض أي مباراة على ملعب أنفيلد لذلك أنا متطلع لخوض هذه المهمة".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد أحد أيام 12 أو13 أو19 أو 20 من شهر فبراير المقبل، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا أحد أيام 5 أو6 أو12 أو13 من شهر مارس.

ولن تكون مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ هي الأولى للنجم المصري محمد صلاح إذ واجه الفرق الألمانية في ست مباريات سابقة أخرهم بقميص ليفربول أمام هوفنهايم الموسم الماضي.

خاض صلاح 6 مباريات أمام الفرق الألمانية، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

كانت البداية بقميص نادي بازل السويسري أمام شالكة في دور المجموعات بموسم 2013 - 2014، وشارك صلاح في المباراتين كاملتين ولكن خسر فريقه 0-1 و 0-2.

بقميص تشيلسي خاض الفريق الإنجليزي مواجهتين أمام شالكة في دور المجموعات بموسم 2014 - 2015 لكن لم يشارك صلاح في المباراتين.

وفي موسم 2015 - 2016 شارك صلاح في مواجهتي روما أمام باير ليفركوزن في دور المجموعات، انتهت المباراة الأولى بالتعادل 4-4 ولم يسجل صلاح في 62 دقيقة شارك بهم، بينما في الإياب سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأخيرا بقميص ليفربول فاز صلاح في المواجهتين أمام هوفنهايم بالأدوار التمهيدية الموسم الماضي إذ انتهت مواجهة الذهاب 2-1 والإياب 4-2 وسجل صلاح هدفا في مباراة العودة بأنفيلد.

وديا

وجمعت صلاح مواجهة وحيدة أمام بايرن ميونيخ لكنها كانت مباراة ودية في صيف 2017 بكأس أودي عند انضمامه إلى الريدز.

شارك صلاح في مباراته الخامسة مع ليفربول فور انضمامه وسجل هدفا في الفوز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكان الهدف هو الرابع لصلاح في خمس مواجهات قبل بداية المباريات الرسمية مع الفريق.

كما شارك صلاح وديا أيضا لمدة 46 دقيقة أمام بايرن ميونيخ عندما كان لاعبا ضمن صفوف بازل السويسري وانتهت بفوز الفريق الألماني بثلاثية نظيفة.

وخاض صلاح مع ليفربول مباراة ودية أمام هيرتا برلين على ملعب برلين وسجل صلاح هدفا في الفوز بثلاثية نظيفة.

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