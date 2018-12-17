تحديد موعد مباراتي الاتحاد السكندري والهلال في البطولة العربية

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 18:16

كتب : هاني العوضي

الزمالك - الاتحاد

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد مباراتي الاتحاد السكندري والهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية "كأس زايد".

وسوف يحل الاتحاد ضيفا أولا على الهلال في العاصمة السعودية الرياض في الثامن من شهر فبراير المقبل.

على أن تقام مباراة الإياب في الإسكندرية في الـ18 من الشهر ذاته.

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وكان الهلال تأهل لربع نهائي البطولة العربية عقب عبوره عقبة مواطنه الزمالك بركلات الترجيح.

أما الهلال فتخطى عقبة النفط العراقي بالفوز عليه بسداسية دون رد في مجموع المباراتين.

وكان محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري علق على نتائج القرعة قائلا: "لم نكن نتمنى ملاقاة الترجي أو الزمالك ولكننا انتصرنا".

وأتم "والآن لم نكن نتمنى ملاقاة الهلال ونريد الانتصار أيضا مثلما حدث من قبل".

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