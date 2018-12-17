مصيلحي يجيب: هل طلب الزمالك استعادة داوودا وسيسيه

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

رزاق سيسيه لاعب الاتحاد

هل طلب الزمالك استعادة لاعبيه أحمد داوودا ورزاق سيسيه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة؟ رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي يجيب.

وتحدث مصيلحي لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الزمالك مؤخرا".

وواصل "داوودا وسيسيه مرتبطان بتعاقد معنا حتى نهاية الموسم الجاري".

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وعن انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى صفوف زعيم الثغر قال: "نعم هناك مفاوضات معه ومع الزمالك متمثل في رئيسه ووكيل أعمال اللاعب".

وأتم "شيكابالا أبدى رغبته في الانضمام لصفوف الاتحاد".

وشارك داوودا مع الاتحاد خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بالدوري والكأس وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل.

أما سيسيه فسجل خمسة أهداف وصنع ستة آخرين في 17 مباراة شارك فيها مع الفريق السكندري.

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