الاتحاد: لم نتمنى ملاقاة الترجي والزمالك وانتصرنا.. نريد تكرار الأمر أمام الهلال

"بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة للغاية ولكن لم نكن نتمنى ملاقاة الترجي والهلال وانتصرنا" هكذا علق محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على ملاقاة الهلال.

وأسفرت قرعة ربع نهائي البطولة العربية عن وقوع الاتحاد السكندري في طريق الهلال السعودي.

وتحدث مصيلحي عقب إجراء القرعة قائلا: "بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وأضاف "لم نكن نتمنى ملاقاة الترجي والزمالك وانتصرنا أتمنى أن نكرر تلك الحالة مجددا ولما لا؟ كل اللاعبين لديهم إصرارا كبيرا على تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي".

وبعد ذلك تحدث مصيلحي لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "نتمنى تقديم مباراتين يليقا باسم الاتحاد السكندري".

وشدد "القرعة كانت بين أقوى ثماني فرق في البطولة لذا أي مواجهة ستكون صعبة واعتدنا على ذلك".

وعن استمرار حلمي طولان المدير الفني في منصبه قال: "كنا على صواب حينما لم نقبل استقالته فهو كان يريد رفع الحرج عن الإدارة ولكننا صممنا على استمراره فليس من الاحترافية أن يتم تغيير مدرب مع كل هزيمة".

وأتم مصيلحي "نريد التأهل لنهائي البطولة العربية ولا يوجد أي شيء مستحيل، وفي الدوري هدفنا إنهاء الموسم في أحد المراكز الستة الأولى".

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