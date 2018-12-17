بالفيديو والصور - أزياء غريبة في جلسة تصوير جديدة لمحمد صلاح

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - غلاف مجلة GQ

خضع نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لجلسة تصوير بأزياء غريبة.

جلسة التصوير كانت لصالح نسخة الشرق الأوسط من مجلة GQ الشهيرة.

النجم المصري يتألق في سماء الكرة الإنجليزية لموسمه الثاني على التوالي رفقة ناديه ليفربول.

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ونشرت المجلة صور صلاح بمجموعة من الملابس الغربية عبر موقعها وجاءت على الشكل التالي.

Mo Salah

Mo Salah

Mo Salah

Mo Salah

Mo Salah for GQ Middle East

Mo Salah

Mo Salah

Mo Salah

شاهد كواليس جلسة التصوير من هنا

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