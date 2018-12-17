بالفيديو والصور - أزياء غريبة في جلسة تصوير جديدة لمحمد صلاح
الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:13
كتب : FilGoal
خضع نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لجلسة تصوير بأزياء غريبة.
جلسة التصوير كانت لصالح نسخة الشرق الأوسط من مجلة GQ الشهيرة.
النجم المصري يتألق في سماء الكرة الإنجليزية لموسمه الثاني على التوالي رفقة ناديه ليفربول.
ونشرت المجلة صور صلاح بمجموعة من الملابس الغربية عبر موقعها وجاءت على الشكل التالي.
شاهد كواليس جلسة التصوير من هنا
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