الدراجي: انتقادي لصلاح ليس بسبب منافسة محرز.. لهذا أكره التعليق على المنتخبات العربية

أوضح حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهر أن انتقاده لمحمد صلاح ليس بسبب منافسه لرياض مجرز النجم الجزائري لمانشستر سيتي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال حفيظ دراجي في تصريحات لبرنامج (ستوديو 93.7) على إذاعة أون سبورت إف إم: "إذا كان هذا الكلام قادما من عناصر الشعب العاديين فهذا أمر مقبول، ولكن من غير المقبول أن يأتي من إعلاميين أو من مسؤولين على سبيل المثال".

وأضاف "في كرة القدم هناك وجهات نظر والجميع يتحدث، ولكن عندما يصل الأمر إلى الاتهامات فهذا غير مقبول. أمس صلاح لم يكن صلاح الذي نعرفه، لا أحد يشكك أنه من ضمن الأفضل في العالم ولكن مستواه لم يكن المعهود، أمس شاكيري وساديو ماني كانا أفضل من صلاح، أقول ذلك لأننا ننتظر الأفضل".

دراجي واصل "أمس قلت أن الحل في شاكيري، قلت أنه يمكن لكلوب أن يشركه على حساب صلاح أو ماني أو فيرمينو، ولكنه تم على حساب لاعب وسط وكان من الممكن أن يستقبل هدفا وأن يستغل يونايتد ذلك".

واستكمل "يجب ألا نعمل من وجهة نظر من ينتقدوا ويجب أن يكون الأمر قائما على الاحترام".

المعلق الشهير أتبع "أنا أخاف على محمد صلاح أن يتم توظيفه في كل مرة بهذا الشكل، لأن بهذا الشكل سيتم دفنه، صلاح نقطة قوته في الأطراف أو في المرتدات، صلاح يمتلك حاسة تهديفية عالية داخل منطقة الجزاء، لماذا يتم وضعه في العمق وفي وسط كل هذا العدد من المدافعين".

واسترسل "لو تم توظيف صلاح بهذا الشكل ستكون مشكلة، صلاح من حيث المتعة أمام يونايتد لم يكن الذي نعرفه. هذا لا ينقص شئ من قيمة صلاح، ولكن هذا أمر كان ملفت للانتباه لذكره لتؤكد أن صلاح مع الفرق الكبيرة لم يسجل حتى الآن".

وانتقل "زملائي علي محمد علي والمصريون كلهم يعرفون أنني لا أحبذ التعليق على مباريات المنتخبات العربية بسبب مثل هذه الأشياء، عندما أعلق على الجزائر أنتقدهم أكثر من أي شئ آخر، هل أن أكره بلدي؟ ولكن هذا بسبب الحب، وهذا يحدث مع باقي الفرق العربية".

وأكمل ""نا لا يجب أن أنحاز لصلاح أو ليفربول على حساب مانشستر يونايتد، يجب أن أحترم الفريق المنافس ولكني أقسم بالله أحب أن يسجل في كل مرة".

وأضاف "يجب أن نفرق بين الأشياء ولا نشكك في الأشخاص. عندما أعلق على مصر أو تونس أو المغرب، فأنا أعلق على منتخب كرة القدم وليس البلاد أنفسها".

وتحدث الدراجي عن المنافسة بين صلاح ومحرز، فقال "المنافسة بين صلاح ومحرز لم تكن سبب انتقادي للنجم المصري. وأرى أن محمد صلاح الأحق بالفوز بأفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية على التوالي".

أما بالنسبة لهزيمة الترجي أمام العين، فقال "الترجي التونسي كان تعيسا جدا أمام العين، لو كان فريق جزائري لكنت سألتههم أين سهرتم أمس؟".

ثم قال "هذا ليس الترجي الذي فاز ببطولة إفريقيا، أنت واجهت بطل الدوري الإماراتي وليس بطل قاري".

وأتم الدراجي للحديث عن احتمالية تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، فقال "يجب أن نطرح سؤالا هاما، هل تستطيع مصر أن تنظم بطولة بها مباريات بـ 80 ألف متفرج؟ الإجابة على هذا السؤال مهمة جدا لمعرفة الإمكانية".

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