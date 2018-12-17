كلوب: بايرن سيرتاح قبل مواجهتنا بينما نخوض 10 مباريات

يشعر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الراحة التي يخضع لها منافسه بايرن ميونيخ في شهر يناير المقبل ستفيده قبل مواجهة الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد أحد أيام 12 أو13 أو19 أو 20 من شهر فبراير المقبل، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا أحد أيام 5 أو6 أو12 أو13 من شهر مارس.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأندية الألمانية يتم منحها فرصة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع راحة وفي الوقت ذاته سنكون مشغولين بخوض 10 مباريات. لكن في فبراير لن يكون الفارق كبيرًا".

يستعد ليفربول لخوض عدة مباريات متتالية في فترة أعياد الميلاد التي يزدحم فيها جدول الكرة الإنجليزية خلال ديسمبر ويناير من كل عام، بينما يتوقف الدوري الألماني عقب جولة الأسبوع المقبل وحتى يوم 18 يناير القادم.

وأضاف "لن يكون أحدا في بايرن مسرورًا بملاقاة ليفربول في هذه المرحلة من البطولة ونحن أيضًا لسنا سعداء بذلك. سنواجه فريق قوي ولا بديل عن مواجهته. نحن الآن على مشارف بداية دور الـ16 من دوري الأبطال حيث كل المباريات صعبة وأنا متشوق للغاية".

عن كيفية استفادة بايرن ميونيخ من سوق الانتقالات الشتوية وتأثيره على مباراة دور الـ16 أوضح كلوب "سوق الانتقالات لا تصنع الفارق الكبير. الأمر غالبًا يتعلق بالإصابات والأمور المصيرية".

وواصل "لقد سيطر بايرن على الكرة الألمانية خلال العامين الأخيرين. الجميع تحدث عن وصول الفريق البافاري لحالة رائعة وسيطرته على الدوري المحلي. هذا رائعًا لكنني لم أواجه بايرن منذ قترة طويلة في مباراة رسمية لذلك أنا متطلع لخوض هذه المباراة".

عن مواجهة جيردان شاكيري ومساعديه في طاقم التدريب لبايرن ميونيخ، أشار " هذا الأمر رائع بالنسبة لمنى نيمير وكورني أندرياس وشاكيري بالطبع. أنا كذلك سألتقي بلاعبين قدامى قمت بتدريبهم وهو أمر رائع. لكن في النهاية هذه هي كرة القدم بأقصى صور الاحتراف وعلينا التعامل مع ذلك".

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