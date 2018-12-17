كلوب: بايرن ميونيخ؟ ستكون مواجهة صعبة وممتعة

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مواجهة حامية الوطيس ضد بايرن ميونيخ في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن أوقعتهما القرعة في صدام قوي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قرعة صعبة لكنها جيدة. كان واضحًا أننا سنواجه فريقًا صعبًا. بالنسبة لي الأمر رائع لأنني سأعود لألمانيا".

وأضاف "هذه مجرد قرعة لذلك لدينا وقت كافي للاستعداد للمباراة ونتمنى أن يتواجد كل اللاعبين في حالة جيدة حينها. ستكون مباراة صعبة وممتعة وأنا متطلع لها.

عما إذا كان تاريخه ضد بايرن سيصنع فارقًا في تلك الجولة أوضح كلوب "لا أعرف. سنواجه فريقًا مختلفًا عن بايرن الذي واجهته عدة مرات، أنا متواجد هنا في ليفربول منذ 3 سنوات ولم الاقيهم منذ مباراة كأس أودي الودية في صيف 2017".

وواصل مدرب بروسيا دورتموند السابق "جميعنا يعرف هذا ملعب إليانتس أرينا جيدا وستكون الأجواء رائعة. ستكون رحلة ممتعة لمشجعينا لأنها مدينة رائعة. المسافة ليست بعيدة للغاية".

وأتم "لدي دراية جيدة بكرة القدم الألمانية أكثر من أي دوري آخر، هذا صحيح لكنه لن يصنع الفارق الكبير. في النهاية لابد أن يثبت لاعبينا قوتهم داخل المستطيل الأخضر".

اقرأ أيضا

وكيل حجازي لـ في الجول: العودة لمصر ليست في حساباته.. وست بروميتش يرفض رحيله

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال