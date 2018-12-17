الدوري الأوروبي - النني أمام باتي.. الفوز في المباراتين وسجل هدفا

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 15:31

كتب : محمد سمير

محمد النني - أرسنال

اختتمت قرعة الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهة أرسنال لفريق باتي بوريسوف البيلاروسي في دور الـ32.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتقام منافسات دور الـ32 بمشاركة 8 فرقا من دوري أبطال أوروبا وهم أصحاب المركز الثالث في مجموعتهم بجانب 24 متأهلا من الدوري الأوروبي.

وخاض النني هذا الموسم 5 مباريات مع أرسنال في الدوري الأوروبي بواقع 418 دقيقة ونجح في صناعة هدفا.

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ويغيب النني عن مواجهات أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إذ لم يشارك في أي مباراة ولو لدقيقة واحدة.

لعب النني أمام باتي في الموسم الماضي في الدوري الأوروبي أيضا وكانت المواجهتين في دور المجموعات.

شارك النني في المباراتين بواقع 90 دقيقة في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الجانرز 2-4 خارج ملعبه.

أما في مباراة الإياب فشارك النني لمدة 77 دقيقة وانتهى اللقاء بستة أهداف نظيفة سجل الهدف السادس.

وتقام مباراة الذهاب بين أرسنال وباتي يوم 14 فبراير المقبل بينما لقاء الإياب يجمع بينهما يوم 20 فبراير.

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