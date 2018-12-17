نفى كريستيان أميل الشريك في شركة "Base Soccer” ووكيل أحمد حجازي محترفنا المصري في صفوف وست بروميتش الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تلقيه عرض أو اتصالات من الزمالك أو من أي فريق مصري.

وقال أميل لـFilGoal.com: "لم يتلق حجازي أي عروض من مصر مؤخرا، كما أن العودة لمصر في الوقت الحالي ليست في حساباته".

واستدرك "هدف حجازي هو المساهمة في عودة وست بروميتش للدوري الإنجليزي مرة أخرى".

وواصل "وست بروميتش رفض عروضا من قبل لحجازي من فرق من الدوري الإنجليزي، ولا أعتقد أنه سيوافق على رحيل حجازي في الوقت الحالي حتى لو وصله عرض من الدوري الإنجليزي".

وكان أحمد حجازي لاعبا في صفوف الأهلي، قبل أن يخرج إلى فريق وست بروميتش ألبيون بداية الموسم الماضي، ويستمر معهم الموسم الحالي في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا.

صاحب الـ27 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر، وارتبط بالعودة للأهلي أو الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

كان أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك والمتحدث باسم الجهاز الفني نفى التقدم بعرض لضم حجازي. ( اقرأ تصريحاته )

كما نفى أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، وجود مفاوضات من جانب ناديه مع أحمد حجازي. ( اقرأ تصريحاته )

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