بالفيديو – حفلة بيضاء.. الزمالك يسجل 3 مرات في 10 دقائق ضد القطن التشادي

كلمة السر فرجاني ساسي. حفلة بيضاء ضد القطن التشادي.

الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي في دور الـ32 للكونفدرالية على استاد بتروسبورت ضد القطن التشادي.

3 أهداف، شارك فيها التونسي فرجاني ساسي بدور البطولة.

البداية جاءت في الدقيقة 11، ببينية رائعة من ساسي وصلت إلى محمد إبراهيم الذي مررها عرضية إلى كهربا، الذي سجل هدفه السابع في 10 مباريات إفريقية بالقميص الأبيض.

وفي الدقيقة 15، رد كهربا الهدية إلى ساسي.

ركلة حرة مباشرة لعبها كهربا عرضية سجلها ساسي برأسية ليكتب هدفه الأول إفريقيا بقميص الزمالك.

6 دقائق أخرى، أضاف الزمالك الهدف الثالث عن طريق كابونجو كاسونجو، الأول له في إفريقيا بالقميص الأبيض.

وسجل كاسونجو الثالث بطريقة رائعة بعد تمريرة من ساسي أيضا، ليراوغ الكونغولي الدفاع التشادي ويسجل في المرمى.