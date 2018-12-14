برباتوف: صلاح يحمل نبأ سيئا لدفاع مانشستر يونايتد

انتقد ديميتار برباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق، مستوى الفريق الحالي تحت قيادة جوزيه مورينيو، وحذّر من خطورة المصري محمد صلاح في مواجهة ليفربول.

برباتوف تحدّث إلى موقع "بيتفير" عن الوضع الصعب الذي يعيشه يونايتد، خصوصا بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام فالنسيا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

وقال برباتوف عن مباراة فالنسيا: "الأمر الإيجابي الوحيد هو عودة ماركو راشفورد للتهديف مجددا، قد يزيد هذا من ثقته. ولكن دفاعيا، أن تتلقى هدفين من فريق يحتل المركز 15 في الدوري الإسباني؛ ليس مؤشرا جيدا، وإجمالا هي نتيجة سيئة جديدة لـ يونايتد هذا الموسم".

قبل أن يتحوّل للحديث عن دربي الشمال الغربي المنتظر بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل: "مانشستر يونايتد لن يحتمل الظهور بمستوى مماثل في مواجهة الأحد الكبيرة، لأن ليفربول سيدخل مهاجما منذ الدقيقة الأولى وملعب أنفيلد سيكون مشتعلا".

مشددا على خطورة ملعب أنفيلد: "الأجواء هناك تكون حماسية، الهتافات عالية والجماهير قريبة جدا من أرض الملعب وتدعم فريقها منذ انطلاق المباراة".

ومشيدا بما يقدمه ليفربول: "ليفربول لم يتعرض لأي هزيمة (في الدوري الإنجليزي) بعد، وهذا ليس بسبب الحظ، بل لأنهم يلعبون بشكل جيد".

قبل أن يلفت نظر مورينيو ورفاقه إلى التطور الملحوظ في مستوى محمد صلاح مؤخرا: "ما سيزيد من قلق مانشستر يونايتد، هو عودة محمد صلاح لمستواه، الأمر الذي يعد بمثابة أنباء سيئة إضافية لدفاع مانشستر يونايتد".

إلا أنه لم يستبعد تحقيق مفاجأة: "كما هو معتاد، أول 10-15 دقيقة ستكون مهمة، أتمنى أن يصمد يونايتد أمام الضغط المبكر وألا تهتز شباكه. ولكن لا تقللوا من شأن يونايتد، فبإمكانهم أن يفاجئونا، تذكروا مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا".

برباتوف لعب في صفوف مانشستر يونايتد ما بين عامي 2008 و2012، وسجل معه 56 هدفا في 202 مباراة.

صلاح بدوره يعيش أياما زاهية، بعد ثلاثيته في شباك بورنموث بالجولة الماضية من الدوري، وهدفه الثمين في شباك نابولي بدوري أبطال أوروبا الذي حسم تأهل فريقه ليفربول للدور المقبل.

الفرعون المصري حصد اليوم جائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، للمرة الثانية على التوالي.

مع انخفاض مستوى روبيرتو فيرمينو وغياب جو جوميز وترينت أليكساندر أرنولد، ما هي التشكيلة المثالية لـ ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد في رأيك؟

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