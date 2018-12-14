عام مر على انضمام إسلام عيسى للنادي المصري قادما من نادي النصر. صفقة بلغت 10 مليون جنيه هي الأغلى في تاريخ الفريق البورسعيدي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع النجم الأول للنادي المصري، تحدث خلاله عن الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق بعد رحيل حسام حسن. عن مسيرته الشخصية وطموحاته، وعن إمكانية الانضمام لمنتخب مصر.

وجاء نصر الحوار كالتالي..



























































































استعادة إسلام عيسى لمستواه

بداية بدأت تستعيد مستواك مؤخرا، فما السبب في ذلك؟

"هو أولا توفيق من الله. أجتهاد وأتعب في الملعب، والله يكافئني على قدر تعبي".

وكيف ترى ما يحدث في المصري حاليا؟

"ما يحدث في المصري أمرا طبيعيا. كل شىء وارد فى الكرة، طبيعي أن يتعرض أي فريق لهبوط فى المستوى، لكننا سنعود أفضل وأقوى قريبا جدا".

المصري بعد حسام حسن

وما رأيك في رحيل حسام حسن عن المصري؟

"لم أكن أتوقع رحيله، ولكن هذا حال كرة القدم. الحياة لن تقف على أحد، وسنحاول إعادة المصري لوضعه".

لكن حسام حسن كان له دورا كبيرا في مستواك، أليس كذلك؟

"بالتأكيد. حسام حسن ساندني مثيرا وطور من مستواي، كنت أتمنى استمراره معنا، فأنا أعشقه على المستوى الشخصي، وأتوقع نجاحه مع بيراميدز".

ومتى يعود المصري لسابق عهده؟

"النادي لم يتحول أساسا. الفريق كما هو، فقط هي هزة قصيرة وستمر سريعا".

ولماذا اهتز مستوى المصري بعد رحيل حسام حسن؟

"أعقتد أنه أمر طبيعي. بعد رحيل مدرب مثل حسام حسن صنع العديد من الإنجازات للنادي، لابد أن ينخفض المستوى قليلا".

وهل ينطبق ذلك على الخروج من كأس مصر؟

"الإرهاق. إرهاق اللاعبين بسبب أنه لا يوجد ملعب ثابت لنا/ كان ذلك سببا مهما في خروجنا المفاجيء".

الاستمرار مع المصري

هل سترحل عن المصري؟ وإن رحلت فما هي وجهتك المقبلة؟ هل فاوضك الأهلي أو الزمالك؟

"أنا متواجد في النادي المصري. لم يتحدث معي أحد، ولا توجد مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك".

هل فاوضك بيراميدز بحكم وجود حسام حسن؟

"لا، لم يتحدث مع أحد من بيراميدز أيضا".

وهل تطمح مثلا في اللعب في أوروبا؟

"بدون شك نعم. أحلم باللعب في أوروبا".

في حالة احترافك تتوقع الوصول لما وصل له محمد صلاح؟

"أتمنى. أي لاعب يتمنى لما وصل إليه محمد صلاح".

المنتخب

ننتقل إلى منتخب مصر، كيف ترى عدم وجودك فى المنتخب على الرغم من تألقك فى الدوري المصري؟

"هي رؤية فنية للجهاز الفني لمنتخب مصر. أواصل الاجتهاد والتعب، وبإذن الله سأفرض نفسي على الجهاز الفني من خلال مستواي".

"لست مظلوما. هي مجرد رؤية فنية، وأنا أحترمها".

هل تتوقع انضمامك الفترة المقبلة للمنتخب؟

"التعب والاجتهاد فقط هما سيوصلاني لمنتخب مصر".

إيهاب جلال

يقال أن إيهاب جلال اقترب من تدريب المصري، هل سيكون إضافة لكم؟

"هذا الكلام يتردد فعلا. لكنني لا أستطيع الحديث في تلك الأمور قبل أن يتولى تدريب الفريق بشكل رسمي".

مسيرة إسلام عيسى

من أكثر الأشخاص التي ساعدتك في مسيرتك؟

"والداي هما أكثر من ساندني في حياتي. أشكرهما جدا على وقوفهما بجانبي، لولاهما لما كنت ما أصبحت عليه".

وقت انضمامك للمصري قادما من النصر تعرضت لانتقادات كثيرة بسب بلوغ الصفقة 10 مليون جنيه، ما ردك الآن؟

"أنا أجتهد وأترك كل شيء على الله. الملعب موجود والحمد لله أثبت للناس أنني أستحق أكثر من هذا المبلغ".

في رأيك ما الفريق المناسب لطريقة لعبك؟

"في وجهة نظري، أنا من أفرض طريقة لعبي على أي فريق".

إسلام عيسى في المطلق أهلاوي أم زملكاوي؟

"أنا مصراوي. فقط ولا غير".

ومن مثلك الأعلى؟

"محمد بركات محليا، ومحمد صلاح عالميا".

أخيرا. ما هو طموحك في الفترة المقبلة؟

"الاحتراف الخارجي، والانضمام لمنتخب مصر".

إسلام عيسى انضم للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، ومستمر مع الفريق حتى الآن.

صاحب الـ22 عاما شارك مع المصري في 31 مباراة مع الفريق بين الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المصري. سجل فيهم 8 أهداف وصنع 5 آخرين، بالإضافة لأربعة أهداف أخرى سجلهم في مشوار الفريق بالكونفدرالية الإفريقية، والتي وصل المصري للدور نصف النهائي فيها.

طالع أيضا

الأهلي يكتفي بثنائية قبل الرحلة الإثيوبية

يصنع التاريخ والكل يركض خلفه.. صلاح الأفضل في إفريقيا 2018

مصير ملعب بورسعيد في أمم إفريقيا 2019

ماذا قال صلاح عقب التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا من بي بي سي

الاتحاد الإيفواري يشكو الكاف للمحكمة الرياضية بسبب أمم إفريقيا 2021