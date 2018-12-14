رئيس ريفر: الفوز على بوكا أهم من الانتصار على ريال مدريد

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 19:42

كتب : FilGoal

ريفر بليت - بوكا جونيورز

يرى رودولفو دونوفريو رئيس نادي ريفر بليت، أن الفوز الذي تحقق على بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس، أكثر أهمية من الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية إن تحقق.

ريفر بليت قهر غريمه بوكا جونيورز 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 يوم الأحد الماضي، ليحجز المقعد الأخير في منافسات كأس العالم للأندية على أرض الإمارات العربية المتحدة.

وقال دونوفريو في تصريحات لجريدة "أوليه" الأرجنتينية: "التاريخ سيذكر أن فوزنا على بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس، سيكون أكثر أهمية من الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية".

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مضيفا: "إنه لقب سيخلّد في التاريخ ولن يُنسى أبدا، مواجهة ريال مدريد ستكون مهمة بالطبع، ولكن حالنا حال ريال مدريد الذي بالطبع يعطي الأولوية لدوري أبطال أوروبا على سبيل المثال".

واختتم مشددا على ضرورة احترام كل المنافسين: "علينا أن نلعب نصف نهائي كأس العالم للأندية بتواضع كبير لأننا سنواجه منافسا بضغوط أقل من ريفر بليت وريال مدريد".

ريفر بليت سينتظر الفائز من الترجي التونسي والعين الإماراتي، ليوجه المنتصب في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب هزاع بن زايد يوم 18 ديسمبر المقبل.

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