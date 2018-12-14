مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-12-2018 والقنوات الناقلة.. الأهلي ويوم خاص لـ صلاح

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 01:34

كتب : FilGoal

المرشحون الخمسة لجائزة بي بي سي لأفضل لاعب إفريقي عن عام 2018

يوم جمعة ممتلئ بالأحداث ينتظرنا. بداية مشوار الأهلي في إفريقيا وحفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا من بي بي سي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الأهلي

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في السابعة والنصف مساءً تنطلق حفل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018. حفل يبث على قناة أون سبورت.

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محترفنا المصري محمد صلاح هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بالجائزة على حساب مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب، وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب غانا.

هذا بالإضافة لساديو ماني وكاليدو كوليبالي لاعبا ليفربول ونابولي على التوالي ومنتخب السنغال.

وبعيدا عن ليلة صلاح الخاصة المنتظرة، يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة جيما آبا جيفار في السادسة مساءً على قناة الأهلي.

وتنطلق الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني بمواجهة سيلتا فيجو أمام ديبورتيفو ليجانس على بي إن سبورتس 3.

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