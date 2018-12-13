التجربة الإفريقية الرابعة.. رسميا - ألاين جيريسي مدرب تونس الجديد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم التعاقد مع المدرب الفرنسي ألاين جيريسي كمدير فني جديد للمنتخب.

في أكتوبر الماضي، اتخذ الاتحاد التونسي قرارا بإقالة فوزي البنزرتي بشكل مفاجئ من منصبه، ليتولى الثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي مسؤولية قيادة المنتخب بشكل مؤقت.

والآن حان وقت رحلة إفريقية جديدة لـ ألاين جيريسي.

عقد جيريسي مع تونس يمتد من بداية شهر يناير 2019 إلى 30 يونيو من عام 2020 مع قابلية للتجديد، وفقا لبيان الاتحاد التونسي.

جيريسي تولى تدريب منتخب الجابون ومالي والسنغال في وقت سابق والآن سيبدأ رحلة جديدة ولكن من بوابة المنتخب التونسي.

الظهور الأخير لـ جيريسي كان مع منتخب مالي وقتها قاد المنتخب في 18 مباراة، وانتصر 8 وتعادل 5 وخسر 5، ولم ينجح في الوصول لكأس العالم.

منتخب تونس ضمن الوصول لكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد جمع 12 نقطة من المجموعة العاشرة ليتأهل المنتخب رفقة منتخب مصر.

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