بالفيديو - ساني يقود سيتي للاحتفاظ بالصدارة.. وليون ينتزع الوصافة من شاختار

مانشستر سيتي أمن صدارة المجموعة السادسة، وليون انتزع الوصافة وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 من شاختار الذي ذهب إلى الدوري الأوروبي.

الفريق السماوي نجح في الانتصار على هوفينهايم بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وليروي ساني كان كلمة السر في ذلك الانتصار.

الفريق الألماني تقدم أولا عن طريق أندري كراماريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد عرقلة من جانب إيمريك لابورتي.

والرد الإنجليزي لم يتأخر، بفضل لاعب ألماني. ساني سجل هدفين متتاليين.

ركلة حرة مباشرة سددها صاحب الـ19 عاما بطريقة رائعة في الدقيقة 45 فشل الحارس في التعامل معها.

وبالشوط الثاني أضاف ثاني الأهداف بالدقيقة 61 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أكثر حسما إذ حددت صاحب بطاقة العبور الثانية رفقة سيتي، نجح ليون في التعادل مع شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف لمثله.

تعادل كان يعني احتلال ليون للوصافة والوصول للدور التالي رفقة السماوي، فيما توجه شاختار نحو الدوري الأوروبي.

الفريق الأوكراني تقدم أولا عن طريق جونيور مورايش في الدقيقة 22 قبل أن يدرك نبيل فقير التعادل من تسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 65.

سيتي احتفظ بالصدارة برصيد 13 نقطة، يليه ليون برصيد 8 نقاط، ثم شاختار بـ6 نقاط، وأخيرا هوفينهايم برصيد 3 نقاط.

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