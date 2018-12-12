تشكيل #ليلة_الأبطال - عودة بوجبا وتغييرات عديدة في يونايتد لمواجهة فالنسيا

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 20:57

كتب : FilGoal

بوجبا

عاد بول بوجبا لقيادة خط وسط مانشستر يونايتد واللعب أساسيا في مواجهة فالنسيا ضمن الجولة الأخيرة لمجوعات دوري أبطال أوروبا.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد العديد من التغييرات على تشكيل فريقه لهذه المباراة بعد ضمانه التأهل لدور الـ16.

وغاب بوجبا عن اللعب أساسيا في المباريات السابقة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل يونايتد كاملا كالآتي:

المرمى: سيرجيو روميرو.

الدفاع: أنطونيو فالنسيا – فيل جونز – إريك بايلي – ماركوس روخو.

الوسط: فريد – فلايني – بول بوجبا.

الهجوم: خوان ماتا – لوكاكو – أندريا برييرا.

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