فان دايك: ليفربول يسعى للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 16:05

كتب : FilGoal

ليفربول - نهائي الأبطال - ريال مدريد

يستهدف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق لنهائي الموسم الماضي.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف فوز ليفربول على نابولي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي تأهل بالفريق إلى دور الـ16 من المسابقة.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نريد أن نلعب على أعلى مستوى، وبالنسبة لنا الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال المستوى الأعلى. نريد أن نصل إلى أقصى حد، وأن نحقق ما هو أفضل مما حققناه الموسم الماضي في دوري الأبطال".

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خسر ليفربول المباراة النهائية بنسخة الموسم الماضي على يد ريال مدريد بنتيجة 1-3.

وأضاف "يجب أن تكون لديك أحلام تسعى لبلوغها، وإلا فلماذا أنت لاعب كرة قدم؟ من الرائع أن تكون لاعب أو مشجع لليفربول في الوقت الحالي. هي مرحلة صعبة ولكنني استمتع بها. هذه هي الأيام التي ترغب كلاعب كرة قدم في تجربتها".

وواصل "نحن نستحق الوصول لدور الـ16. أظهرنا جودتنا في المباريات التي خضناها على أرضنا في دوري الأبطال. لقد خلقنا الكثير من الفرص والكثير من الضغط والكثير من اللحظات الرائعة".

وأتم "أتفهم عصبية الجماهير لأنه في حال تسجيل نابولي لهدف، كان سيتعين علينا تسجيل هدفين آخرين. كان يمكن أن نجعل الأمر أسهل وأن نحرز هدفين أو ثلاثة من الفرص التي سنحت لنا. كان من المهم أن نحقق الفوز والتأهل، وقد أنجزنا المهمة".

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