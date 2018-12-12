"أي لاعب يحلم باللعب في أوروبا والفوز بدوري الأبطال، لن أقايض ذلك بأي شيء آخر". هكذا تحدث بيني ماكارثي أسطورة جنوب إفريقيا ونجم بورتو وبلاكبيرن السابق وبطل دوري أبطال أوروبا في حواره مع FilGoal.com.

سجل 5 أهداف هامة للغاية في موسم 2003-2004 الذي توج خلاله بورتو بدوري أبطال أوروبا، جميعها كانت حاسمة للغاية، هدف الفوز ضد مارسيليا في المجموعات وهدفين ضد بارتيزان أيضا فاز بها الفريق. ثم هدفين لا يمكن نسيانها أبدا ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 كما أنه صنع هدفين، هدف ضد يونايتد في الإياب وآخر ضد أولمبيك ليون في ذهاب ربع النهائي.

ضيفنا اليوم بيني ماكارثي مدرب كيب تاون سيتي الحالي، وصاحب الـ41 عاما.

في البداية سألناه عن مسيرته الحافلة في الملاعب الأوروبية وانطلاقته السريعة والقوية، ابن مدينة كيب تاون وناشئ يانج بايرتس الذي انضم إلى فريق سيفن ستارز في عمر الـ17 ليلعب في الدرجة الأولى، قبل أن ينضم إلى كيب تاون سبيرز لكن النادي اندمج بعد ذلك مع سيفن ستارز لكي يصبح اسمه أياكس كيب تاون.

ما أفضل مباراة خضتها على الإطلاق في مسيرتك؟

"أفضل مباراة لي على الإطلاق؟ ضد مانشستر يونايتد في دوري الأبطال حينما سجلت هدفين".

إن طلبنا منك اختيار أفضل هدف سجلته في مسيرتك؟ هل يمكنك؟

"سجلت الكثير من الأهداف الرائعة". أجاب ضاحكا

"لكن هدفي من مقصية لأورلاندو بايريتس قد يكون الأفضل ربما لأنه حديث ولا زلت أتذكره جيدا".

وماذا عن أفضل لحظة في مسيرتك؟

"أفضل لحظة لي على الإطلاق في مسيرتي كان الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بورتو".

وماذا عن مورينيو؟؟ هل هناك فترة شعرت أنها الأفضل في مسيرتك؟

"كانت لدينا الكثير من الأوقات الجيدة مع جوزيه مورينيو في بورتو، لكن أفضل لحظة على الإطلاق وأفضل موسم حينما فزنا بدوري أبطال أوروبا والدوري".

عام 1997 وخلال بطولة كأس إفريقيا للشباب ثم كأس العالم للشباب في ماليزيا قدم بيني مستوى متميزا للغاية، إذ وصلت جنوب إفريقيا نهائي كأس الأمم، ووقعت ضمن مجموعة البرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية في المجموعة الثانية بكأس العالم. وقتها خرجت من المجموعات.

عدلي القيعي أحد أبرز من تولوا مهمة إدارة لجنة التعاقدات في النادي الأهلي لفترة طويلة، قال في برنامج On Air الإذاعي خلال العام الماضي، إنه رشح بندكيت ماكارثي للانضمام للأهلي، وأنه قابل رئيس بعثة المنتخب وأن هناك موافقة مبدئية. (طالع التفاصيل)

هل علمت باهتمام الأهلي بضمك؟ هل رغبت في تمثيل الفريق؟

"لم يخبرني أحد قط أو يتفاوض معي بشأن اهتمام الأهلي بضمي، ربما تحدثوا مع فريقي وقتها".

"لكنني أرى الأهلي فريق كبير وكان الأمر ليصبح مشوقا".

"تعلمت الكثير في أوروبا لقد كانت خبرة رائعة، أي لاعب يحلم باللعب في أوروبا والفوز بدوري الأبطال، ولن أقايض ذلك بأي شيء آخر".

الآن وقد أصبحت مدربا هل يمكنك اختيار مدرب عملت معه وتأثرت كثيرا بطريقته؟

"من جوزيه مورينيو وكافين جونسون وكل مدرب مر علي كان لديه أسلوبه الخاص، ربما اكتسبت شيئا من الجميع، حتى الآن ما زلت أتحسس طريقي وأتعلم من كافة المدربين حول العالم".

بالنسبة لمورينيو وما يمر به مع مانشستر يونايتد هل تعتقد أن هناك اختلافا حدث للمدرب البرتغالي؟

"جوزيه مورينيو مازال أفضل مدرب وأعظم مدرب في العالم كما كان في الماضي لم يتغير قط لا يمكن".

قلت إنك لن تقايض مسيرتك في أوروبا بأي شيء، والآن هل تنقل تلك الخبرة كمدرب للاعبيك وفريقك؟

"الطريقة التي تدار بها الأمور في أوروبا غاية في الاحترافية منذ بداية التدريبات وحتى اللعب، تذكر أن هناك أيضا التزام".

"نحاول أن نفعل ذلك في كيب تاون سيتي، والنتائج فقط ستخبرنا في الأعوام القادمة إن كانت محاولتنا ستجدي نفعا أم لا".

فزت بأول بطولة لك كمدرب مع كيب تاون سيتي كأس إم تي إن 8، كيف سيفيد ذلك التتويج في مسيرتك التدريبية؟

"الفوز ببطولة إم تي إن 8 أزاح العبء من على عاتقي، حاليا يمكنني أن أسترخي وأركز على التأكد من أننا نلعب كرة هجومية".

"لم يعد ذلك هدفي لكن للفريق كذلك، خلال أعوام قليلة في الدوري الممتاز الفريق حقق الكثير في مسافة زمنية قصيرة".

كيب تاون سيتي حاليا خاض 13 مواجهة في دوري جنوب إفريقيا وحصد 17 نقطة في المركز الثامن بفارق 10 نقاط عن أورلاندو المتصدر.

حسنا إن كنت ستصوت لجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم فمن ستختار؟

"حاليا سأختار لوكا مودريتش كأفضل لاعب، لأنه وصل لقمة عطائه ومستواه، لكن إن كان الاختيار بناء على أفضل لاعب في الموسم الماضي؟ فصلاح على قمة تلك القائمة".

أخيرا ما رأيك فيما يقدمه صلاح؟

"بالنسبة لي صلاح يقدم أفضل ما لديه ويسجل أهدافا حاسمة، إنه بحاجة للاستمرار في العمل الجاد، ربما يكون قد فاجئنا جميعا، لكن تذكرلكن تذكر نحن أمامنا عدة أشهر حتى نهاية الموسم، آمل أن يستمر في مساعدة ليفربول لكي يتوج بجائزة هذا الموسم".

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة جيما أبا جيفار؟

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