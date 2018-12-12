بالفيديو - أمم إفريقيا للشاطئية.. مصر تخسر أمام نيجيريا في آحر 18 ثانية وتودع حلم المونديال

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 16:02

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الشاطئية

سقط المنتخب المصري أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

خسر الفراعنة بنتيجة 6-7 في مباراة مثيرة كادت أن تصل للشوط الإضافي لولا هدف إيميكا قبل نهاية المباراة بـ 19 ثانية فقط.

انتهى الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، والشوط الثاني بتقدم النسور الخضراء بنتيجة 4-3.

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وفي الشوط الثالث والأخير تقدم المنتخب النيجيري بفارق هدفين قبل أن يتعادل الفراعنة 6-6.

وقبل 19 ثانية سجل إيميكا هدفا قاتلا ليضيع حلم تأهل مصر للمونديال لأول مرة في التاريخ.

وتستمر معاناة الفراعنة في التأهل لمونديال كرة القدم الشاطئية أو الوصول لنهائي أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الخاسر من مواجهة السنغال والمغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل.

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