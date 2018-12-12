مختار مختار: استبعاد عامر عامر من المنتخب "عناد"

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 - 14:44

كتب : FilGoal

عامر عامر يتحسر على استقبال الإنتاج الحربي هدف من الزمالك

يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن حارس مرمى الفريق عامر عامر يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وصرح مختار عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "عامر يستحق الانضمام للمنتخب، أؤكد ذلك منذ فترة، ولكن الأمر يدار بعناد نسبيا".

وأوضح: "يبدو أن من يختار حراس المرمى يتعامل بحساسية لأنني تحدثت عن أحقية عامر عامر في وقت سابق".

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واختتم مختار تصريحاته: "رأيي، لابد أن ينضم أي لاعب للمنتخب ويحصل على فرصته طالما يقدم أداء مميزا مع فريقه".

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري ومدرب الحراس أحمد ناجي على 4 حراس هم محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد ومحمد أبو جبل.

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