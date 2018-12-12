مختار مختار: استبعاد عامر عامر من المنتخب "عناد"

يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن حارس مرمى الفريق عامر عامر يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وصرح مختار عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "عامر يستحق الانضمام للمنتخب، أؤكد ذلك منذ فترة، ولكن الأمر يدار بعناد نسبيا".

وأوضح: "يبدو أن من يختار حراس المرمى يتعامل بحساسية لأنني تحدثت عن أحقية عامر عامر في وقت سابق".

واختتم مختار تصريحاته: "رأيي، لابد أن ينضم أي لاعب للمنتخب ويحصل على فرصته طالما يقدم أداء مميزا مع فريقه".

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري ومدرب الحراس أحمد ناجي على 4 حراس هم محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عواد ومحمد أبو جبل.

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