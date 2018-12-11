أمم إفريقيا للشاطئية - تأهل مصر بالعلامة الكاملة.. ومواجهة مرتقبة أمام نيجيريا من أجل المونديال

اختتم منتخب مصر لرجال كرة القدم الشاطئية مشوار دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وأنهى الفراعنة دور المجموعات في الصدارة بعد الفوز على كوت ديفوار بعشرة أهداف مقابل ثلاثة ليتربع على القمة بتسع نقاط.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخبات المغرب ومدغشقر بالإضافة للفوز على كوت ديفوار اليوم.

وتقام النسخة التاسعة من بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية بمصر للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ.

ويتأهل حامل لقب البطولة ووصيفه إلى نهائيات كأس العالم في بارجواي، ويبحث منتخب مصر التأهل للمونديال للمرة الأولى.

وعن المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال في الصدارة بسبع نقاط ونيجيريا في المركز الثاني.

ويواجه منتخب مصر في المربع الذهبي فريق نيجيريا في الثانية والنصف من عصر غد الأربعاء في مباراة مرتقبة.

إذ يتأهل الفائز من مباراة غد إلى كأس العالم مباشرة بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية.

بينما يلتقي منتخب المغرب أمام السنغال حامل لقب النسخة الماضية عصر الخميس في المباراة الثانية من المربع الذهبي.

ولم يسبق للمنتخب المصري التأهل لنهائي أمم إفريقيا من قبل طوال تاريخه إذ أن النتيجة الأفضل كانت الحصول على المركز الثالث أعوام 2006 و 2011 و2016.

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